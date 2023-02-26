عناوين الصحف ليوم الأحد 26 شباط 2023

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الديار: فرنسا تقود مُبادرة جديدة لكسر الاصطفافات الحادة تمهيداً لتسوية رئاسيّة

أسبوع حاسم لأزمة المصارف والقضاء... وميقاتي يعمل لنزع فتيل دعاوى «تبييض الأموال»

النهار: ترقّب ثقيل للاختبار القضائي – المصرفي... ودوافع عائليّة وراء مقتل الشيخ الرفاعي!



الأنباء الكويتية: «هدنة» المصارف اختبار لإجراءات ميقاتي المجمدة لتحركات القاضية عون الملف الرئاسي يراوح مع حديث عن تسوية لصالح فرنجية مقابل نواف سلام للحكومة





الشرق الأوسط: المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»

علّقت إضرابها بناء على طلب رئيس الحكومة





الوطن السورية: الحلبوسي: لنتبنَ قراراً بعودة سورية إلى محيطها.. الصفدي: أطالب بعودتها عضواً فاعلاً مؤثراً في القرار العربي … وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة العراق يصل إلى دمشق في رسالة تأكيد على الوقوف إلى جانب سورية