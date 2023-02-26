رعد: لا نقبل ان يسمي الخارج رئيسنا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ما كان اكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله « اننا لا نقبل ان يملي الخارج ارادته على استحقاقاتنا الوطنية، وان يسمي رئيس جمهوريتنا. ولا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا، نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافا للقانون الدولي، وتمردا على مجلس الامن والامم المتحدة».

اضاف « يستطيعون ان يلحقوا اذى والما بنا وبشعبنا، ولكن لا يستطيعون ان يكملوا المشوار في هذا الامر، لاننا سرعان ما نبتدع الاسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم، ويدفعهم الى ان يكفوا اذاهم عن بلادنا وشعبنا».

ودعا الى «اعادة النظر بجسمنا القضائي وسلطتنا القضائية، وبالقوانين التي تتعاطى مع الفساد».