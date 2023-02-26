الديار: باريس تقود تسوية رئاسية جديدة لا تقضي بإنتخاب فرنجية وتسمية سلام

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف مصدر واسع الاطلاع «ان باريس بدأت حراكا جديدا مختلفا عن التحرك السابق، يرمي الى كسر الاصطفافات الحادة بين الاطراف اللبنانية حول الاستحقاق الرئاسي وشخص الرئيس».

وقال: «ان السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بادرت في الايام الماضية الى طرح اطار، وفحوى هذا الحراك يتمحور مع مسؤولين وقيادات لبنانية، وفي مقدمهم بري وجنبلاط».

ونفى المصدر ان يكون محور هذا التحرك حول تسوية تقضي بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً، مقابل المجيء بنواف سلام رئيسا للحكومة، موضحا ان ليس لديه معلومات حول تحديد اسماء او مثل هذه المبادلة، لكن المعلوم حتى الآن ان هناك محاولة لتسهيل الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في اطار ما يشبه التسوية.

وقال المصدر «ان الفرنسيين هم الفريق الدولي الاكثر مرونة في العمل من اجل ايجاد مخارج للازمة القائمة، وهم لا يتصلبون بموقفهم في طرح الافكار حول الاستحقاق الرئاسي، ولا يتمسكون باسم معين كما انهم لا يضعون فيتو على احد».

واشار الى ان الحراك الفرنسي الجديد يتركز على «كسر الاصطفافات السياسية الحادة القائمة حول هذا الاستحقاق، وايجاد حل جامع يأخذ بعين الاعتبار انتخاب رئيس جديد الجمهورية وتشكيل حكومة اصيلة، يكون رئيسها ايضا موضع ثقة وتوافق بين الاطراف»، لافتا الى ان السفيرة ماضية في تحركها، و»ان هذا الحراك الفرنسي يحظى بمساندة مصرية بالدرجة الاولى».

وفي المقابل، قال مصدر حزبي بارز لـ «الديار» اننا نقرأ ونسمع عن صيغ ومقترحات ومواقف في هذا الشأن، لكن ما هو مؤكد حتى الآن ان الامور ما زالت تراوح مكانها، ولم تطرح على القيادات او الاطراف السياسبة تسوية بالمعنى الجدي. واستدرك قائلا «منذ ايام تقوم السفيرة الفرنسية بزيارات لمسؤولين وقيادات وشخصيات سياسية، لكن حتى الآن لا يوجد شيء حاسم، ولا يمكن الحديث عن تسوية قائمة».