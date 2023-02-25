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المحامي وديع عقل للقاضي شربل ابو سمرا: تنحى عن ملف رياض سلامة فوراً، لأنك لم تحمِ يوماً أموال الشعب اللبناني الآدمي، ونجيب ميقاتي، يرتكب أكبر جريمة دستورية في تاريخ الجمهورية اللبنانية الثانية.

اكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أنه بعد جهودٍ كبيرة دامت لثلاث سنوات، نجحنا بالوصول الى إدعاء على رياض سلامة وعصابته بجرائم إختلاس وتبييض أموال وتزوير واثراء غير مشروع وفساد...وننتظر في الأسابيع القادمة مزيداً من الملاحقات والإدعاءات القضائية في دولٍ أوروبية مختلفة.

وأضاف عقل:"ملف الإدعاء في لبنان بات لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابو سمرا الذي أدعوه للتنحي فوراً، لأن تاريخه القضائي كان حافلاً بوقف الملاحقات بحق المجرمين المدعى عليهم. فمن ملف الإدعاء على قائد الجيش السابق جان قهوجي والضباط الى ملف قروض ميقاتي مروراً بملفات المضاربات المالية والنافعة... لم يكن يوماً القاضي ابو سمرا حامياً للأموال الناس الأوادم".

واعتبر عقل أنه على وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي مالك صعيبي مواكبة ملف رياض سلامة لما يختزنه من معلوماتٍ ضخمة قد توصلنا الى حجز واستعادة مليارات الدولارات المنهوبة، فضلاً عن توقيف مئات الأشخاص على رأسهم سلامة.

وردّاً على سؤال حول ما قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مواجهة القاضية غادة عون، قال عقل إن ميقاتي يُمعن في ارتكاب جرائم مخالفة المواد الدستورية، خاصةً لناحية ضربه "عن سابق تصور وتصميم" لمبدأ فصل السلطات، عبر تدخله في الملفات القضائية.

وقال كذلك:"نجيب ميقاتي، الغارق بالإنهيار المالي-الإقتصادي غير المسبوق في التاريخ اللبناني الحديث، بات أيضاً مرتكب أول جريمة دستورية باعتدائه على السلطة القضائية. لن نسمح لميقاتي بتحقيق هدفه بمنع تنفيذ قانون السرية المصرفية وعرقلة التحقيقات، وسنتخذ في الأيام القادمة مجموعة من التدابير القانونية.كما أن تصرف ميقاتي موجه ضد الاتفاق الموقع مع صندوق النقد IMF الذي عدد الإصلاحات الملزمة للخروج من النفق. وإن جمهور المودعين لن يفرطوا بأموالهم ولن يسمحوا لميقاتي بحماية المصارف التي احتجزت وهربت أموال المودعين الأوادم ونهبته".

وختم عقل:"معركتنا، معركة كسر نظام اللا عقاب Impunity، معركة طويلة وصعبة لتغيير واقعٍ مافياوي يُصيب لبنان منذ الحرب وما بعد الطائف".