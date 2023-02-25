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دورة تدريبية حول الأمراض المُعدية لعناصر قِوى الأمن الداخلي في سجن رومية



نظمت "جمعيّة عدل ورحمة" دورة تدريبية لضُبّاط وعناصر قِوى الأمن الداخلي (٥٥ عنصرًا)، المُولجة إدارة سجن رومية (مبنى المحكومين)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعيّة "العناية الصحيّة الأوليّة" وبتمويل من global fund.

تمحورت الدورة حول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، الأمراض المُعدية كالتهاب الكبد AوC، سيفيليس، وأمراض أخرى، وتم خلالها عرض علمي حول: تعريف المرض، عوارضه، طرق الانتقال، طرق الوقاية، وكيفية التعامُل مع المرضى عبر تقديم العلاج الطبي واحترام حقوقهم الإنسانية وكرامتهم داخل السجن.

تميّزت الدورة بالتفاعُل والمُشاركة وتخلّلتها وِرش عمل ضمن مجموعات.