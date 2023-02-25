اللواء عثمان استقبل وفدًا من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بحضور شيا

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتاريخ 24-2-2023 في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ضمّ: السّادة: - اليكس كارنز Alex Carnes - پول ڠ‍روڤ Paul Grove - پول رايدماكر Paul Rademacher، ترافقهم السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا Dorothy Shea، في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض لأوضاع المؤسسة، والتحدّيّات التي تواجهها، وسبل تقديم الدّعم اللّازم لها.

كما أشاد أعضاء الوفد بجهود عناصر قوى الأمن المبذولة في سبيل الحفاظ على أمن وطنهم على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الشّعب اللبناني.