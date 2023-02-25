شعبة المعلومات توقف مطلقي النار على "الجديد"..

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ألقت القوى الأمنية القبض على مطلقي النار على قناة الجديد وأشارت معلومات الجديد إلى أن المعتديان عساف وعقيل ينتميان الى حركة امل، وكان بحوزتهما أسلحة وكمية من حشيشة الكيف، وقد اعترفا خلال التحقيق باطلاق النار على مبنى القناة.



وتشير المعلومات القناة إلى أن الاعتداء بالرصاص الحي المبنى تم ببندقية حربية يملكها مهدي عقيل في منزله، وقد استعمل وشريكه عساف سيارة bmw سوداء يملكها والده، وتمت مصادرة السيارة من قبل شعبة المعلومات، ووفق التحقيقات فقد جرى استبدال لوحتها قبل تنفيذ الاعتداء.

وكان مبنى قناة الجديد قد تعرّض لإطلاق نار فجر الثلاثين من كانون الأول عام 2022