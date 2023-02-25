أسود يرد على مطلقي الشائعات على الرئيس عون!

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نشر المحامي إيلي أسود على صفحته الشخصية على الفيسبوك:

"اعود وأروي : اتصل بي القاضي جورج غنطوس ، المحقق العدلي في ملف الجنرال ميشال عون المنفي الى فرنسا ، طالبا" مني الحضور الى مكتبه في قصر عدل بيروت ، كان رحمه الله استاذي في مادة التاريخ في المرحلة التكميلية ، وتربطه مع عائلتي صداقة متينة ، الموعد الساعة السابعة صباحا" ، دخلت وتعانقنا ، جلست وقال لي : لم اجد افضل منك رسولا" لابلاغ العماد عون ان ملفه امامي فارغ ، وفتح الملف امامي وكان يحوي وريقات ، واضاف : لن احمل ضميري باتهامه ، ابلغه ذلك ، وهكذا كان ..

لمن لا يزال يتاجر بشائعات بين الحين والاخر .."