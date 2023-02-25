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قوى الأمن تنعى شهيدها الرقيب أوّل سماح حسام الدين

25
FEBRUARY
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

تنعى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب أول سماح حسام الدين، الذي استشهد بتاريخ 25-02-2023، بعد إصابته بطلق ناري خلال عمليّة مطاردة لأحد السارقين في الكرنتينا.

والشهيد سماح عصام الدين من مواليد 21-09-1992/ بعقلين

- عازب

- دخل السلك بتاريخ 18-3-2012

- رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 18-07-2012، وإلى رتبة عريف بتاريخ 1-06-2016، وإلى رتبة رقيب بتاريخ 31-12-2020، وإلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد

- خدم في فوج الطوارئ في شرطة بيروت، وفصيلة الرملة البيضاء، ومفرزة استقصاء بيروت

- حائز على أوسمة: الجرحى، والاستحقاق اللبناني درجة رابعة، وميداليّتي الأمن الداخلي، والجدارة، والميداليّة العسكريّة

- حائز على 16 تنويهًا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتنويه صادر عن قائد شرطة بيروت.

 

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