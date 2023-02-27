رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى عودة سوريا لمحيطها العربي !

A + A -

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الدول العربية إلى تبني قرار عودة سوريا إلى محيطها العربي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال الحلبوسي، خلال كلمته في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، المقام في بغداد، اليوم السبت، إنّ "الأوان آن للبيت العربي أن يوحّد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية، للوقوف أمام التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً، من خلال صياغة إستراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة".

وأضاف أنّ "العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملاً تشاركياً، وجهوداً استثنائية، وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن".