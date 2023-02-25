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لجنة المتابعة لقضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي: ضرورة ان تتحمل الدولة بأجهزتها السياسية والأمنية والقضائية مسؤوليتها الكاملة وعلى وجه السرعة

25
FEBRUARY
2023
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وطنية - عكار - اعلنت لجنة المتابعة لقضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي في بيان ، انه "عقد لقاء موسع ومؤتمر صحافي عصر اليوم في منزل المرحوم القاضي الشيخ أحمد بشير الرفاعي، في بلدة القرقف، حيث ألقى رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة ممثلا المفتي زيد زكريا كلمة تناول فيها قضية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، وتحدث باسم العائلة والبلدة الدكتور عبد الرحمن الرفاعي، وكانت كلمة لرئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي رئيس بلدية القرقف، وأجمعت الكلمات على "ضرورة ان تتحمل الدولة بأجهزتها السياسية والأمنية والقضائية مسؤوليتها الكاملة وعلى وجه السرعة في الكشف عن مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي".


واشار البيان الى ان "وفدا مكلفا من دار الفتوى ضم القاضي خلدون عريمط والمفتي زيد بكار زكريا والشيخ بلال أحمد بشير الرفاعي وعبد القادر شعيب الرفاعي شقيق الشيخ أحمد زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللواء عباس ابراهيم ، وقد لمس الوفد من خلال هذة اللقاءات "جدية واهتماما ومتابعة حثيثة للقضية على أمل الوصول إلى نتائج قريبا".

ولفت البيان الى انه "في ظل هذه الأجواء الضاغطة نأمل من الأهل في بلدتنا ومن كل الأخوة والمحبين في الجوار وفي كل مكان، أن يواكبونا ساعة بساعة ويوما بيوم، لأن القضية قضيتنا جميعا، وذلك ليبنى على ما سيجري من أحداث".

وأهاب ب"الجميع أن يكونوا على استعداد للتحرك والقيام بما يلزم عند الضرورة حفاظاً على كرامتنا، والتي لن نسمح بأن تضيع في غياهب النسيان".

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