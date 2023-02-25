نصار يصل إلى الدوحة للمشاركة في احتفالية "عاصمة السياحة العربية للعام 2023"

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وصل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رئيس قطر للسياحة أكبر الباكر ورئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، للمشاركة في الإحتفالية التي ستقام بالدوحة "عاصمة السياحة العربية للعام 2023" بناء على المعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة والتي تم الإعلان عنها خلال انعقاد إجتماع الدورة (25) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



تقام الإحتفالية اليوم وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير السياحة، تحت رعاية قطر للسياحة والمنظمة العربية للسياحة في يوم السياحة العربي الذي يتزامن مع مولد الرحالة ابن بطوطة، حيث يشارك الوزير نصار ممثلا الجمهورية اللبنانية للتأكيد على العلاقات الأخوية المتينة مع الأشقاء العرب، وللسعي إلى تفعيل الواقع السياحي بين لبنان والدول العربية كافة.