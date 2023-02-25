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بصيص نور.. حكم بريطانيا هو لصالح ضحايا مرفأ بيروت

25
FEBRUARY
2023
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رأى وليام نون شقيق الضحية جو نون، أن "الحكم الصادر في بريطانيا هو خيط يمهد لمعرفة من أدخل النيترات إلى مرفأ بيروت".
 
وأضاف في حديثٍ له عبر "صوت لبنان 100.5": كنا نتمنى ان نتكل على القضاء اللبناني من هنا نسير بالقضاء اللبناني والدولي سويا ونحن نثق بمجلس القضاء الاعلى
 
ومن جهته، أكّد مفوض قصر العدل في نقابة المحامين عماد مارتينوس لـ"صوت لبنان 100.5"، أنّ "الحكم الذي صدر في بريطانيا هو لصالح ضحايا مرفأ بيروت وهو بصيص نور".
 
يذكر أنّ "محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) أصدرت حكماً لصالح ضحايا إنفجار مرفأ بيروت الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء بنقابة المحامين ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، وحكمت بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا.
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