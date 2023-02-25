طقس ربيعي في شباط

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر ويستمر في الايام الثلاث المقبلة.

وتخرق المرتفع الجوي تقلبات جوية ضعيفة اليوم، تترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

ومن المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة يوم غد بشكل ملحوظ وتستمر خلال الاسبوع الاول من آذار مع رياح دافئة.

ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ١٠ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و ١٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢

– الجو : غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية

– الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاثنين: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.