عناوين الصحف ليوم السبت 25 شباط 2023

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الأخبار

ـ تحقيقات الأمم المتحدة: حادثة العاقبية غير مدبرة

ـ هل رفض سلامة طلب رئيس الحكومة التدخل للجم سعر الدولار؟ | السعودية ترفض فرنجية وميقاتي

ـ ديوان المحاسبة يدقّق حسابات الدولة على «ضوّ التلفون»

ـ «خطة عمل» بلديّة لتأهيل أبنية بيروت المُتصدّعة

البناء

ـ الصين تربك الغرب بمبادرة نحو الحرب الأوكرانية بالدعوة الفورية لإطلاق النار وبدء التفاوض

ـ الحكومة ومجلس القضاء والمصارف ينجزون اتفاق التراجع خطوة مقابل التراجع خطوة

ـ بري لاستثمار الأسابيع المقبلة: لبنان لا يحتمل شهوراً والأجواء الخارجية لا تمنع توافقاً ينتج الرئيس

الجمهورية

ـ لبنان يترقب حراكات المنطقة

ـ رسالة «الثنائي» الإيجابية للسعودية

ـ متى يستشعر المسؤولون فقدان المظلّة الدولية؟

ـ زيلينسكي: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر...

اللواء

ـ «رئاسة فرنجية» في لقاء قريب بين نصرالله وباسيل: عودة الرشد أم الفراق القاتل!

ـ المصارف تعلق الإضراب في ربط نزاع «سياسي - قضائي».. وإقفال الإدارات مستمر

ـ غليان في الضفة وغزة..والاحتلال يتحدى العالم بتوسيع الاستيطان

ـ مجموعة الـ7 تتوعد داعمي روسيا بـ«تكاليف باهظة»