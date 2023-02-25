عناوين الصحف ليوم السبت 25 شباط 2023

الأخبار
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ـ هل رفض سلامة طلب رئيس الحكومة التدخل للجم سعر الدولار؟ | السعودية ترفض فرنجية وميقاتي
ـ ديوان المحاسبة يدقّق حسابات الدولة على «ضوّ التلفون»
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البناء
ـ الصين تربك الغرب بمبادرة نحو الحرب الأوكرانية بالدعوة الفورية لإطلاق النار وبدء التفاوض
ـ الحكومة ومجلس القضاء والمصارف ينجزون اتفاق التراجع خطوة مقابل التراجع خطوة
ـ بري لاستثمار الأسابيع المقبلة: لبنان لا يحتمل شهوراً والأجواء الخارجية لا تمنع توافقاً ينتج الرئيس
الجمهورية
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ـ رسالة «الثنائي» الإيجابية للسعودية
ـ متى يستشعر المسؤولون فقدان المظلّة الدولية؟
ـ زيلينسكي: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر...
اللواء
ـ «رئاسة فرنجية» في لقاء قريب بين نصرالله وباسيل: عودة الرشد أم الفراق القاتل!
ـ المصارف تعلق الإضراب في ربط نزاع «سياسي - قضائي».. وإقفال الإدارات مستمر
ـ غليان في الضفة وغزة..والاحتلال يتحدى العالم بتوسيع الاستيطان
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