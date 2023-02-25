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أسرار الصحف ليوم السبت 25 شباط 2023

25
FEBRUARY
2023
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البناء

قال دبلوماسي أوروبي إن احتفال الدول الغربية بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الانسحاب الروسي من الأراضي الأوكرانية يشبه احتفالات الدول العربية بالتصويت على الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 تعزية بالفشل، فلا روسيا عُزلت هنا ولا إسرائيل عُزلت هناك.

تنتظر أطراف سياسية رئيسية عودة السفير السعودي إلى بيروت لمعرفة ما إذا كان خطاب وزير الخارجية السعودي في ميونيخ حول سورية تعبيراً عن نهج في السياسة الخارجية بشّر به الوزير نفسه في مؤتمر دافوس نحو التسويات وحجم تأثير ذلك على التعامل السعودي مع ملفات لبنان ومنها الرئاسة.

الجمهورية
ـ يقول وزير سيادي إنّه يعمل لإنجاز إستحقاق، ولكن المعوقات والمحاذير والحاجة إلى الدعم والتمويل، كبيرة جداً جداً.
ـ عائدون من حاضرة روحية عالمية نقلوا عن مسؤولين فيها أنّها المرة الأولى التي تستشعر فيها بحجم الخطر على الوجود المسيحي في لبنان وبلغ درجة أكبر مما كان عليه زمن الحرب.

اللواء
أبلغ دبلوماسيون في عاصمة دولة كبرى في حرب مع دولة كانت ضمن جمهورياتها جهات لبنانية أنها مصممة على تحقيق «نصر» مهما يكن حجمه، مع وضع كل الخيارات على الطاولة!

يغمز مقربون من حزب بارز من قناة «دور غامض» لقطب نيابي، يحيط اتصالاته بكتمان محكم، ولا سيما في الخارج.

تتخوف روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من ارتفاع غير محتمل لسعر صيرفة قبل الأربعاء المقبل، موعد تحويل الرواتب الى المصارف، تمهيداً لسحبها على الدولار المخصص لعمليات الحصول عليها.

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