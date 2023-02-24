بعد كلام يعقوبيان.. شرطة مجلس النواب تعلّق!

A + A -

نفت قيادة شرطة مجلس النواب الاتهامات التي تساق ضد ضباطها وأفرادها في الأونة الاخيرة، وآخرها ما قيل اليوم حول منع دخول الطعام وقطع خدمة الانترنت وال 4g عن النائبين المعتصمين في المجلس النيابي ملحم خلف ونجاة صليبا .

وأكدت شرطة مجلس النواب في بيان، ان كل تلك الاتهامات هي "محض إفتراء وعارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، مجددةً التأكيد بأن مهامها هي حصراً تأمين الحماية لمقر مجلس النواب ليس إلا.

وكانت النائبة بولا يعقوبيان قد أعلنت في وقت سابقعن قطع خدمة الإنترنت ومنع إدخال العشاء للنائبين المعتصمين في المجلس نجاة عون وملحم خلف.