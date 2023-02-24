الأبيض إلتقى نظيره الفرنسي: نتطلع الى مزيد من التعاون والعمل سوياً على المستويات كافة

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أعرب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، خلال لقائه نظيره الفرنسي فرانسوا برون في اليوم الثاني من زيارته الباريسية، عن "تقديره للجهود التي تقوم بها فرنسا لدعم القطاع الصحي في لبنان والنهوض بالمستشفيات الحكومية، وتأمين الادوية واللقاحات".

وأكد الأبيض، على "أننا نتطلع الى مزيد من التعاون والعمل سوياً، على المستويات كافة، لتخطي هذه المرحلة الصعبة". وأطلع الابيض، برون، على الاولويات التي حددتها الاستراتيجة الوطنية للصحة والتي يجب البدء بمعالجتها على الفور. وتم الاتفاق على وضع إطار للتنسيق والتعاون بين الأفرقاء المعنيين وفقاً للاولويات التي حددتها الاستراتيجة الوطنية للصحة في لبنان.

واجتمع الأبيض بمجموعة من رؤساء أهم المستشفيات في فرنسا وعرض المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الاستشفائي اللبناني، وتم بحث سبل الدعم التي يمكن ان تقدمها فرنسا للمستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان، كتمكين الكوادر الطبية والتمريضية، والمشاريع المعتمدة على تقنية الرعاية الصحية من بُعد.

كذلك التقى برئيس معهد باستور ستيوارت كول، لإبرام مذكرة تفاهم تقضي بتقديم الدعم التقني لتطوير المختبر المركزي في لبنان.