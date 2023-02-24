خبرٌ سارّ بشأن جوازات السفر!

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بعد توفر كمية من جوازات السفر البيومترية، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن الآلية الجديدة للإستحصال على جوازات سفر.



وأشارت في بيان الى أنّه "إعتباراً من 06/03/2023 تلغى كافة المواعيد الممنوحة سابقاً على المنصة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة, ويمكن للمواطنين إعتباراً من هذا التاريخ التوجه مباشرةً إلى المراكز الإقليمية للتقدّم بطلب جواز سفر دون الحاجة لموعد مسبق".



وأضافت: "فيما خصّ الراغبين بالإستحصال على جوازات سفر بصورة مستعجلة لدى دائرة العلاقات العامة، يباشر تسجيل مواعيد جديدة على المنصة إعتباراً من تاريخ 01/03/2023 لتحديد موعد خلال خمسة أيام كحدٍ أقصى".

وتابعت: "لمزيد من المعلومات زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: general-security.gov.lb أو مراجعة Call Center على 1717".