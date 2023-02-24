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بعد الحادث المأساوي فجراً.. جامعة البلمند تنعي طلابها!

24
FEBRUARY
2023
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صدر عن جامعة البلمند البيان التالي:

ببالغ الحزن واللوعة، تنعى جامعة البلمند ثلاثة من طلابها الذين وافتهم المنية فجر يوم الجمعة 24 شباط اثر حادث سير مروع في شكا، وفرار من تسبب بهذه الكارثة.
ان جامعة البلمند، إذ تقف عاجزة عن التعبير عن مدى حسرتها من هول هذه الفاجعة تتقدم بأحر التعازي من ذوي طلابها المغدورين سائلين الله ان يمن على محبيهم بالصبر والسلوان وان يسكنهم في فسيح جناته ويرحم نفوسهم.

ستتابع الجامعة مع الجهات الأمنية ملابسات هذا المصاب الأليم لإحقاق الحق لكي لا تتكرر حوادث من هذا النوع
وتدعو الى قداس يقام لراحة نفوسهم الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 28 شباط 2023 في دير سيدة البلمند البطريركي.

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