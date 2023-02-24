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درجات الحرارة إلى إرتفاع!

24
FEBRUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني, أن يكون الطقس غدًا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية،يتكون الضباب على المرتفعات وتتهيأ الأجواء لتساقط بعض الرذاذ.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس متقلب محليا يسيطر على لبنان خلال اليومين المقبلين حتى يوم الأحد حيث ترتفع درجات الحرارة وتستمر في الارتفاع خلال الأسبوع المقبل ويتحول الطقس الى دافئ نسبيا.


الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرقة بخاصية في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية والمسائية.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ في الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: مشمس إجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

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