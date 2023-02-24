الوزير باسيل بحث مع النائب الأوروبي كاستالدو سبل محاسبة الفاسدين في لبنان وملاحقتهم أمام القضاء الأوروبي

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب الاوروبي Fabio Massimo Castaldo وبحث معه في التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، وانعكاسها على الوضع اللبناني. كما جرى التطرق الى المجالات التي يمكن الإتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الى لبنان وسبل تطوير العلاقة بين البرلمانين الأوروبي واللبناني، خاصة لناحية تعزيز الشفافية في العمل البرلماني عبر live streaming لكل الجلسات النيابية في الهيئة العامة واللجان، إضافةً الى التصويت الالكتروني. هذا مشروع متكامل يعرضه الجانب الأوروبي.

وتناول البحث كذلك عددا من السبل الآيلة إلى محاسبة الفاسدين في لبنان وملاحقتهم أمام القضاء الأوروبي، مع التشديد على أهمية التعاون من أجل تحديد مصير الأموال المحوّلة وإقتفائها في دول الإتحاد الأوروبي.

كذلك تم التوافق على خطورة النزوح واللجوء على الكيان اللبناني وكيفية المساعدة لاقناع الاتحاد الاوروبي بتغيير سياسته حول هذا الملف.

وشكر باسيل النائب Fabio Massimo Castaldo للدور المتقدّم الذي يضطلّع فيه نواب أوروبيون في مسألة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ومحاسبة من بدّد أموال المودعين.