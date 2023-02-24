living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمن مهتزّ... لكنّ المحظور ممنوع!

24
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تكثر التحذيرات الأمنية بعد كل هزّة إقتصادية ومالية، فتوسّع دائرة الإنهيار وتمدّدها يجعلان الناس مهيّئين لأي تحرّك ويُسرّعان وتيرة الدخول في الفوضى. وإذا كانت الإجتماعات الوزارية في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تُركّز على محاولة إيجاد حلّ للمشاكل الإقتصادية، يحضر طيف الوضع الأمني بقوّة مع علم المسؤولين أنّ الفوضى الإقتصادية تولّد فوضى إجتماعية وأمنية.

والخطير في كلّ ما يحصل هو غياب رأس الدولة ووجود حكومة تصريف أعمال لا حكومة فعليّة، لذلك يُعتبر كلّ مسؤول سواء أكان أمنياً أم سياسياً بمثابة الحاكم على مؤسّسته، وهذا الأمر يُصعّب المهمة أكثر. وعلى سبيل المثال، ترد تقارير المؤسسات الأمنية وعلى رأسها مخابرات الجيش وشعبة المعلومات لتؤكّد متانة الأمن القومي بينما يبقى الأمن الإجتماعي مُهدّداً في كلّ لحظة.

والمقصود هنا بالأمن القومي هو المخاوف من القيام بأعمال أمنية كبيرة، وفي السياق تشرح مصادر أمنية درجة الحذر، فتقول إنّه بعد الضربات التي تلقّتها «داعش» وأخواتها في سوريا والعراق وتحرّكها، إتّخذت القوى الأمنية أقصى درجات الجهوزية وسط الخوف من استيقاظ الخلايا النائمة، لذلك كثّفت القوى العسكرية إجراءاتها.

وتلفت المصادر إلى أنّ هذه الإجراءات لا تظهر للعيان أو تكون على شكل حواجز يراها الناس، بل الأساس هو تكثيف النشاط الإستخباراتي وهذا الأمر إما يُعلن أو لا يعلن عنه.

لكنّ المصادر تُطمئن إلى أنّ الوضع من ناحية نشاط الجماعات الإرهابية مضبوط، والدليل غياب أيّ عمل تخريبي كبير منذ انتهاء معركة «فجر الجرود» في أيلول 2017، كما أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بالتنسيق مع أجهزة مخابرات خارجية من أجل رصد نشاطات الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، وقد حقّقت الأجهزة الأمنية نجاحاً كبيراً في ضرب تلك الشبكات.

ومن ناحية الأمن الإجتماعي، فهذا الملفّ يُربك الأجهزة لأنّ الإحتكاك هو مع الناس مباشرة والعناصر الأمنية هي جزء من هذا الشعب الذي يُعاني. وفي السياق، تكشف الأجهزة عدم دخول كلّ من يتحرّك على الأرض في إطار التحرّك العفوي، بل بيّنت التحقيقات الأخيرة وجود ثلاث فئات من المحتجّين: الفئة الأولى هي بالفعل موجوعة لم تعد قادرة على تحمّل الأزمات والوضع الإقتصادي، وهذه الفئة التي تتحرّك تتكوّن بأغلبيتها من المودعين الذين خسروا أموالهم في المصارف، ويلجأ قسم منهم إلى اقتحام المصارف، وهذه الإقتحامات ترتّب على الأجهزة الأمنية تعاملاً من نوع آخر. وتلفت المصادر الأمنية إلى وجود فرق شاسع بين السارق الذي يقتحم المصرف وبين المودع، فالسارق يُصنّف على أنه معتدٍ ويتمّ التعامل معه بطريقة أمنية، بينما المودع فهو صاحب حقّ وليس عدوّاً أو مجرماً لذلك تتعامل الأجهزة مع هذا الملفّ بحذر شديد وبحكمة.

أمّا الفئة الثانية فتأتي تحت ستار المشاغبين أو محبي إثارة الشغب، وهؤلاء يستغلّون أي حدث للتحرّك سواء أكان سياسياً أم إقتصادياً أم حتى رياضياً، وهؤلاء لا يشكّلون خطراً على الأمن لأن الأجهزة باتت على دراية كيف تتعامل معهم خصوصاً أنهم ليسوا مودعين.

لكن ما يثير مخاوف الأجهزة هو وجود فئة ثالثة تتحرّك لأجندات سياسية وأمنية لا تمتّ إلى ألم الناس بصلة، وكذلك هناك طابور خامس يهدف إلى إثارة الشغب والفوضى، وهؤلاء هم الخطرون لأنهم يستغلّون معاناة الناس ويُصوّبون في المكان الخطأ.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout