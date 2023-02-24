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عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2023

24
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الأخبار
روسيا في العام الثاني: حرب كسْر التطويق
الادعاء العام يفتح النقاش حول مصير حاكمية مصرف لبنان: رياض سلامة… صار الوقت!
أزمة “إسرائيل”: مرحلة فارقة

التمديد للواء إبراهيم: المخارج مسدودة

البناء
تبادل القصف بين غزة وجيش الاحتلال… وبري لوقفة عربية وإسلامية لوقف المذبحة
العدلية تنتفض بوجه السراي والداخلية… وحاموش يدّعي على سلامة… وغادة عون ستواصل
أبو صعب: فرنجية يتقدّم السباق الرئاسيّ ولا فيتو خارجي… وجمعية المصارف ضللت المجلس

النهار
القضاء “ينطق” بملاحقة سلامة ومعارضة ميقاتي
سنة على الحرب… الأمم المتحدة تطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

اللواء

«اشتباك السلطات»: كسر عظم على أرض الدولة المتهالكة!
سلامة يستعد لدفوع شكلية أمام القضاء.. والإدعاء عليه يرجئ الإجتماع المالي
صمود روسيا مفاجئ

الجمهورية
إشتباك حكومي قضائي حول المصارف
الانفصال على بعد خطوة واحدة بين الحزب والتيار
بين السعودية وإيران ماذا سيفعل الأسد؟

الديار
حفلة جنون قضائية ــ سياسية ــ مالية تحول البلاد الى «عصفورية» والحقيقة اولى الضحايا
مواجهة مفتوحة بين ميقاتي والقضاء وعون «تتحدى»… وسلامة ينفي الاتهامات
تجميد «مار مخايل» الى ما بعد الرئاسة والرياض تربط الملف اللبناني بالتسوية في اليمن!

نداء الوطن
إسماء سياسيين من الصف الأول واردان في التحقيقات الأوروبية
الادعاء على سلامة :المنظومة “تحمي رأسها”!
الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لمحاسبة “إسرائيل”

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