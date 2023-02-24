عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2023

A + A -

الأخبار: روسيا في العام الثاني: حرب كسْر التطويق

الادعاء العام يفتح النقاش حول مصير حاكمية مصرف لبنان: رياض سلامة... صار الوقت!

أزمة إسرائيل: مرحلة فارقة

الديار: حفلة جنون قضائية ــ سياسية ــ مالية تحول البلاد الى «عصفورية» والحقيقة اولى الضحايا

مواجهة مفتوحة بين ميقاتي والقضاء وعون «تتحدى»... وسلامة ينفي الاتهامات

تجميد «مار مخايل» الى ما بعد الرئاسة والرياض تربط الملف اللبناني بالتسوية في اليمن!



البناء: تبادل القصف بين غزة وجيش الاحتلال… وبري لوقفة عربية وإسلامية لوقف المذبحة العدلية تنتفض بوجه السراي والداخلية… وحاموش يدّعي على سلامة… وغادة عون ستواصل أبو صعب: فرنجية يتقدّم السباق الرئاسيّ ولا فيتو خارجي… وجمعية المصارف ضللت المجلس



نداء الوطن: "إسما سياسيَّين من الصف الأول" واردان في التحقيقات الأوروبية

الإدعاء على سلامة: المنظومة "تحمي رأسها"!

الجمهورية: إشتباك حكومي قضائي حول المصارف



اللواء: «اشتباك السلطات»: كسر عظم على أرض الدولة المتهالكة!

سلامة يستعد لدفوع شكلية أمام القضاء.. والإدعاء عليه يرجئ الإجتماع المالي



النهار: القضاء "ينطق" بملاحقة سلامة ومعارضة ميقاتي



?l'orient le jour: Le nombre de chrétiens : quelle mouche a donc piqué Nagib Mikati