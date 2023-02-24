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أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2023

24
FEBRUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

كشف دبلوماسي عربي عن مبادرة سعودية حول سورية تحت اسم دول جوار سورية تدعو لتأسيس إطار تحت عنوان القرار الأممي 2254 يضمّ الخمسة الكبار وسورية وإيران والعراق والأردن والسعودية والإمارات وعمان وتركيا ومصر والسعودية ولبنان، والبدء بفصل ملفي النازحين و متضرّري الزلزال عن السياسة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم يُخفِ دبلوماسي رفيع حدوث انعكاسات مباشرة على لبنان، مع عودة دولة قريبة إلى «بيت العرب».

 

غمز
تبيَّن، حسب التفتيش التربوي، أن غالبية المدارس الرسمية في محافظتين على الأقل، تعمل بما يشبه الانتظام العام، خلافاً لرغبات الروابط التعليمية.

 


لغز
ساهم إعلان تيار معروف حول المستبعدين في الاستحقاق إلى اعطاء دفعة جديدة لتعويم العلاقة مع حزب بارز.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يُقال إنّ مقاولاً معروفاً هو شقيق وزير سابق، واسمه مطروح كمرشح لرئاسة الجمهورية، التقى مسؤولين في حزب بارز، للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة الأخيرة.

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