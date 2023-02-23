هل من عودة عن الاضراب؟... هذا ما أكدته اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين!

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أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "كل ما يتم تداوله عن العودة إلى التعليم قريبا عار من الصحة"، وقالت: "لا عودة قبل أن يحول وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حقوق الأساتذة إلى حساباتهم في المصارف - أي حوافز 3 آلاف أستاذ 90 دولارا عن العام الماضي وحقوق الفصل الأول لهذا العام لكل الأساتذة، وقبل تحديد آلية دفع الحوافز بالدولار وموعده وسعر صيرفة وليترات البنزين، والقبض الشهري والعقد الكامل".

وأشارت إلى أن "ما عدا ذلك كله يصب في خانة المساومات التي تحصل بين روابط التعليم ووزير التربية لفك الإضراب وعودة الأساتذة بناء على وعود".