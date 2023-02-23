تغوي ضحاياها بعد أن تصعد معهم... وتسلبهم بمساعدة ابنها!

أعلنت المديريـة العـامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، في بيان أنه “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح وإطلاق النار باتجاه المواطنين وسلبهم أموالهم ومقتنياتهم في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان.
على الأثر، كثّفت دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول عمليات السلب، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى كشف هوية الفاعل، ويدعى: ذ. ف. د. (مواليد عام 2001، لبناني)
بتاريخ 12-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الصياد أثناء قيامه بسلب أحد المواطنين وإطلاق النار باتجاهه، وتم ضبط مسدس حربي وهاتف خلوي، بالإضافة إلى دراجة آلية كان على متنها والتي تبيّن أنّها مسروقة ويستخدمها في عمليات السلب.”
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف والدته.”