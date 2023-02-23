بالصور- بو صعب في الجامعة الأنطونية مهنّئًا الأب جلخ: المسؤوليات التي تنتظر الأب جلخ كثيرة

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زار نائب رئيس مجلس النواب دولة الرئيس الياس بو صعب رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ لتهنئته بمركزه الجديد الذي عيّنه فيه قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان. وقد حضر اللقاء نائبا الرئيس الأب زياد معتوق والأب جان العلم.

بو صعب وخلال اللقاء، قدّم التهاني وقال إنه يفتخر ويعتز بالأب جلخ، لما يحمل هذا المركز من أهمية ليس فقط للبنان إنما للمنطقة عمومًا، لا سيما أن الأب جلخ هو أول ماروني ولبناني يتبوّء هكذا مركز. ورأى بو صعب ان المسؤوليات التي تنتظر الأب جلخ كثيرة، وهو على قدر كبير من الكفاءة والإستقامة. وقد توجّه للأب الرئيس مستشهدًا بالقول “كلما بلغنا قمة تراءت لنا قمم أخرى” متمنّيًا له النجاح في خدمته، وللجامعة الأنطونية الاستمرارية في رسالتها.

الأب جلخ شكر بدوره دولة الرئيس بو صعب على هذه الزّيارة المميزة، وعلى وجوده في مجلس أمناء الجامعة وما له من إنعكاس إيجابي على الجامعة والطلاب. وإذ عرض لأهمية مركزه الجديد في الكرسي الرسولي، قال: إن لبنان أصبح في قلب الفاتيكان، وأينما حللت سأعمل من أجل مصلحة لبنان وكل كنائس المنطقة وخيرها.

وفي ختام الزيارة جال دولة الرئيس بو صعب في أرجاء الجامعة ملقيًا التحية على عدد من الطلاب.