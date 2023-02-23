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طلب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه من النيابة العامة البيئية في النبطية، اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بما تضمنه تقرير شرطي بلدية حومين الفوقا حسن حجازي بموضوع وجود مياه آسنة وروائح كريهة تنبعث من مجرى نهر الزهراني المحاذي للبلدة.

وجاء في تقرير شرطي البلدية: “انا الموقع ادناه حسن حجازي شرطي بلدية حومين الفوقا افيد انه بتاريخ 2023/2/22 الساعد الرابعة عصرا انتشر خبر على احدى مواقع التواصل الاجتماعي في البلدة عن وجود مياه آسنة وروائح كريهة تنبعث من مجرى نهر الزهراني المحاذي للبلدة، وعلى الفور وبعد التواصل مع رئيس البلدية الذي كلفني بالتوجه الى المكان والكشف عن مصادر هذه المياه وبعد معاينة الموقع والتأكد من صحة المعلومات قمت بجولة قرب مجرى النهر وصولا الى مشارف بلدة عربصاليم وبنتيجة البحث تبين ان مصدر المياه يعود الى مزرعة ابقار تخص المدعو رضا فرحات من بلدة عربصاليم، وان العمال يقومون بعملية تنظيف للمزرعة القريبة من مجرى النهر مما ادى الى اختلاط المياه الآسنة بمياه النهر وتلوث النهر لمدة ساعة تقريبا قبل عودة الوضع الى طبيعته”.