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قرارٌ من وزير الإتصالات بشأن شركتيّ "ألفا" و"تاتش"!

23
FEBRUARY
2023
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مدّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, اليوم الخميس, في اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة "MIC1 " (ألفا) و"MIC 2" (تاتش)، مدّة ولاية مجالس إدارة الشركتين سنة إضافية، مبقياً مجلسي ادارة الشركتين على حالهما.

وشكر القرم, "مجالس ادارة شركتي "ألفا" و"تاتش" على جهودهم في مواجهة أصعب التحديات في ظل الظروف الأليمة التي يمرّ بها لبنان، وعلى ابدائهم التعاون الكامل والدائم بدءاً من خطط انقاذ القطاع وصولاً الى المُضي قدماً بخطط التطور والحداثة والتقدم".

وأكد على, "أهمية قطاع الاتصالات لكونه أصبح من ضروريات الحياة اليومية بالنسبة للأفراد، ومحرّكاً أساسياً للقطاعات الاقتصادية كافة، ومساهماً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني".

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