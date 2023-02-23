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مصلحة الليطاني طلبت من وزيري الصحة والبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق “برو لايف” و”أمانة كير” و “زيناتات”

23
FEBRUARY
2023
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها “وجهت كتباً لوزيري حكومة تصريف الاعمال البيئة الدكتور ناصر ياسين و الصحة الدكتور فراس الأبيض حول ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق شركة “برو لايف” وشركة “أمانة كير” و شركة “زيناتات” بسبب إلقائهم مئات علب الأدوية والحبوب المنتهية الصلاحية على ضفاف المجرى الشتوي المؤدي الى نهر الغزيل، أحد أهم روافد نهر الليطاني “.

وطلبت المصلحة في كتبها “إتخاذ التدابير الفورية ومنع هذه الشركات من القيام بأعمال مشابهة قرب نهر الليطاني وإجبارها على التزام القوانين التي تحدد كيفية التخلص من النفايات الناتجة عنها “.

واتخذت المصلحة صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعى عليهم (الشركات المذكورة) وطلبت “إلزامهم إزالة النفايات و إعادة إصلاح النظام البيئي”.

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