أمن الدّولة تجول في الأفران والسوبرماركات!

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جالت دورية من مديرية حماية المستهلك، بمؤازرة من امن الدولة في عكار، في الافران والسوبرماركت اثر التلاعب باسعار ووزن ربطة الخبز .

وتم توجيه انذارات عدة للسوبرماركت بضرورة عدم استلام خبز من الموزعين الا ضمن الاوزان الصحيحة والسعر الرسمي ،كما وتم الاستحصال على اسماء مجموعة من الموزعين الذين يسلمون الخبز للمحال، باوزان واسعار مخالفة ، لتتم ملاحقتهم وتنظيم محاضر بحقهم .

وتم تنظيم محضر ضبط باحد صالات العرض التابعة لاحد الافران لمخالفتها القرارات المتعلقة ببيع الخبز وتم اجبار صاحبها على بيع الكميات الموجودة بالسعر والوزن الصحيح.