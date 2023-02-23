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رفض تخلية سبيل 16 صرافًا غير شرعي!

23
FEBRUARY
2023
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أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قبل ظهر اليوم الخميس، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية.

وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر.خ وعيسى.ك، واستدعاء آخرين الى جلسة تحقيق حُددت في 6 آذار المقبل.

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