وزيرٌ سابق في ذمّة الله!

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غيّب الموت اليوم الخميس وزير الزراعة السابق عادل قرطاس.



وقد نعاه المدير العام للزراعة لويس لحود في بيان وقال: "لبنان حزين والقطاع الزراعي دامع لغياب أمير الزراعة اللبنانية وزير الزراعة السابق الدكتور عادل قرطاس الرجل العصامي الذي انطلق من حي المعلقة في زحلة وحلق في لبنان وفي العالم".



وأضاف: "بغيابه يخسر لبنان رجل الدولة من زمن لبنان الجميل ويفقد القطاع الزراعي الوزير الادمي المتميز بأخلاقه وتواضعه وجرأته وخبرته الزراعية الواسعة وخدمته للمزارعين في كل لبنان".

وتابع: "برحيله تفقد المنظمات الدولية وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو علما لبنانيا وسفيرا للزراعة اللبنانية ترك بصماته في كل استراتيجية ومحطة وبرنامج ومشروع".



وختم: "وداعا عادل قرطاس, ستبقى دائما في وجدان كل مزارع وحاضرا في القطاع الزراعي وستبقى المثل الذي يحتذى في العمل العام في لبنان والعالم".