طقسٌ متقلّب يسيطر على لبنان!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق جنوب البلاد كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.



السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ وسريع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.