اختفاء الشيخ الرفاعي.. عملية خطف منظّمة!

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أثار اختفاء الشيخ أحمد صهيب الرفاعي (إمام وخطيب جامع بلدة القرقف) بلبلة في محافظة عكار التي عقدت فاعلياتها الدينية والسياسية لقاءً موسعاً في دار الإفتاء في حلبا، للمطالبة بكشف ملابسات الحادث ومصير الرفاعي وقطع الفتنة، التي بدأ البعض يلوّح بها متّهماً جهات معيّنة على خلفية مذهبية، وبعدما استغل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحادثة في السياسة، وأجرى اتصالاً بالمفتي عبد اللطيف دريان.

وبعد أكثر من 48 ساعة على اختفاء الرفاعي، ضجت مواقع التواصل بتحليلات رجّح معظمها تعرّضه لعملية خطف مدبّرة على يد أحد الأحزاب على خلفية مواقفه المناهضة للنظام الإيراني ومهاجمته للنظام السوري بشكل دائم خلال خطب الجمعة. واللافت أن من يطلقون على أنفسهم «الثوار»، حددوا الخاطفين وأطلقوا الأحكام من دون انتظار نتائج التحقيقات.

شقيق الرفاعي، إبراهيم، روى لـ«الأخبار» أن الشيخ غادر البلدة الاثنين الفائت بسيارته وهي من نوع جيب هوندا سي إر في لون فضي، تحمل الرقم ب 172192، وأدى صلاة المغرب في جامع البركة في البداوي، ثم توجه الى منطقة الميناء وتحديداً خلف الجامعة العربية حيث شعر بأنه ملاحق من سيارتين من نوع كيا رباعيّتي الدفع، وهو «ما يؤكد أن شقيقي قد خطف في عملية منظّمة»، موضحاً أن «هذه المعلومات حصلنا عليها من أحد الأشخاص الذي شاهده». واستبعد كلياً أن تكون خلافات عائلية وراء اختفاء شقيقه، كما تناقلت بعض المواقع. أما بخصوص الخلاف مع رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي، فيقول إبراهيم إن «الجميع يعرف بهذا الخلاف، ولكن لا يمكن أن يصل الأمر الى الخطف، كما أن عدة لقاءات جمعتهما في الآونة الأخيرة، في إطار التحضير للانتخابات البلدية، والسعي لإحلال التوافق في البلدة».

هذه المعلومات تؤكدها مصادر أمنية لـ«الأخبار» أشارت الى أن الرفاعي «أمّ الصلاة في منطقة البداوي وتوجّه بعدها الى الميناء، ووثّقت الكاميرات على حواجز الجيش عبور سيارته منطقة دير عمار، في حين أنها لم تعبر حاجز المدفون أي أنها لم تغادر الشمال».

وتضيف المصادر «إن سيارتَي كيا يستقلّهما ملثّمون عبرتا عند الساعة السادسة و40 دقيقة المنطقة التي كان فيها الشيخ موجوداً، في حين أن تعقّب الاتصالات يشير الى أن هاتفه رصد في منطقة البحصاص عند السادسة و45 دقيقة وبعدها بات خارج الخدمة، ما يشير الى أن الخاطفين تنبّهوا لوجود الهاتف بعد دقائق وقاموا بالتخلص منه».

وعلمت «الأخبار» أن القوى الأمنية تملك معطيات لا يمكن الكشف عنها حالياً، وهي تنسق مع مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الذي دعا خلال لقاء دار الإفتاء الى الحذر من الفتنة، مؤكداً أن قائد الجيش العماد جوزيف عون أكد أن الشيخ الرفاعي غير موجود لدى أيّ من الأجهزة الأمنية على الإطلاق. وطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيره، داعياً إلى «عدم الانجرار الى الشائعات وإلقاء الاتهامات جزافاً منعاً للفتنة».