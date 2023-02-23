البناء: لا إمكانية للمدّعي العام التمييزي تنحية القاضية عون

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

وفق معلومات «البناء» فإن باب الخيار القانوني بتنحية القاضي غادة عون عن الملف (المصارف) مقفل ولا إمكانية للمدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحية القاضية عون، لذلك لجأ ميقاتي الى تسوية عبر الاستعانة بالأجهزة الأمنية والطلب منها عدم التجاوب مع استدعاءات القاضية عون، الأمر الذي سيفتح الباب أمام فك إضراب المصارف بعد تلقيها ضمانات قانونية وأمنية، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها وفتح المصارف أمام المواطنين لإجراء العمليات المالية من تحويلات وسحوبات ومنصة صيرفة».