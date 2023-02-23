عناوين الصحف ليوم الخميس 23 شباط 2023

A + A -

الأخبار: مذبحة نابلس: الحساب يَكبر

نعيم قاسم: قطعاً لسنا مع التمديد لسلامة

السفيرة الأميركية لبرّي: لِمَ نكون ضدّ فرنجية... ماذا لو انتُخب؟





الديار: ماذا يجري في مسقط... هل تنعكس التفاهمات العربيّة على لبنان؟

باسيل مُتمسّك بلقاء نصرالله... واجتماع مالي لوقف إضراب المصارف وارتفاع الدولار

وزارة الداخليّة: الإنتخابات البلديّة في موعدها... وانقسام سياسي على حصولها



البناء: مجزرة صهيونية في نابلس وعشرة شهداء… والمقاومة في غزة وعرين الأسود يهدّدان / هزة في البحر قبالة صيدا تؤكد التحرك النشط للزلازل حول لبنان… والخبراء يطمئنون / ميقاتي يلبي المصارف بتجريد القاضية عون من ذراع التنفيذ… والتيار الوطني الحر يصعّد /

النهار: المواجهة تتفجر قضائياً بين ميقاتي والتيار العوني

الجمهورية: باريس حاضرة... وواشنطن تحذر

هل تنهي المصارف إضرابها؟



اللواء: الحاكمة «بأمر القضاء» تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!

المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان.. وفك إضراب المصارف بعد الإجتماع المالي

نداء الوطن: غادة عون والمنظومة "وجهان لمهمة واحدة": ضرب القضاء

ميقاتي والمصارف: "كبيرُ القوم خادمهم"!

l'orient le jour: Mandat de Abbas Ibrahim : la balle dans le camp de l’exécutif