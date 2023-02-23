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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 شباط 2023

23
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 الأخبار: مذبحة نابلس: الحساب يَكبر

نعيم قاسم: قطعاً لسنا مع التمديد لسلامة
السفيرة الأميركية لبرّي: لِمَ نكون ضدّ فرنجية... ماذا لو انتُخب؟

 

 

 

الديار: ماذا يجري في مسقط... هل تنعكس التفاهمات العربيّة على لبنان؟
باسيل مُتمسّك بلقاء نصرالله... واجتماع مالي لوقف إضراب المصارف وارتفاع الدولار
وزارة الداخليّة: الإنتخابات البلديّة في موعدها... وانقسام سياسي على حصولها

 

 

 


البناء: مجزرة صهيونية في نابلس وعشرة شهداء… والمقاومة في غزة وعرين الأسود يهدّدان / هزة في البحر قبالة صيدا تؤكد التحرك النشط للزلازل حول لبنان… والخبراء يطمئنون / ميقاتي يلبي المصارف بتجريد القاضية عون من ذراع التنفيذ… والتيار الوطني الحر يصعّد /

 

 

 

 

النهار: المواجهة تتفجر قضائياً بين ميقاتي والتيار العوني

 

 

 

 

الجمهورية: باريس حاضرة... وواشنطن تحذر

هل تنهي المصارف إضرابها؟

 

 

 


اللواء: الحاكمة «بأمر القضاء» تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!
المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان.. وفك إضراب المصارف بعد الإجتماع المالي

 

 

 

 

نداء الوطن: غادة عون والمنظومة "وجهان لمهمة واحدة": ضرب القضاء
ميقاتي والمصارف: "كبيرُ القوم خادمهم"!

 

 

 

 

l'orient le jour: Mandat de Abbas Ibrahim : la balle dans le camp de l’exécutif

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