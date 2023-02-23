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أسرار الصحف ليوم الخميس 23 شباط 2023

23
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

حذّرت مصادر أوروبية من جولة تصعيد أمني وعسكري في فلسطين في ضوء تكرار المجازر الإسرائيلية في نابلس بعد جنين، وقالت إن الردود المتوقعة بعد مجزرة نابلس تشبه ما حدث بعد مجزرة جنين ولا يُستبعَد أن تدخل غزة على الخط ما لم تنجح الضغوط بالتزام حكومة الاحتلال بالتهدئة.


خفايا

قال مصدر حكومي إن الإطار القانوني لبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام بات جاهزاً ويلقى إجماع القانونيين الذين تولوا دراسة الملف وينتظر أن يتم تظهيره فور انتهاء الولاية القانونية للواء إبراهيم.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تخوّفت مصادر دبلوماسية من تقدُّم خيارات من شأنها أن تهزّ النظام العام، وتُعيد طرح مشاريع قديمة بحلة جديدة للمجتمع والدولة في لبنان.


غمز
وقع خلاف حاد داخل اجتماع لجنة تسيير المرفق العام، حول سبل ردم الهوة بين الإضافات على الرواتب والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار

 

لغز
تبين أن بعض الصيارفة الكبار الموقوفين باتت لديه قدرة على تحريك الشارع، وما يشبه الميليشيا، على غرار ما هو حاصل في بعض المناطق البعيدة خارج العاصمة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم أنهى جولته على القيادات المارونية ويفترض أن يلتقي النوّاب المستقلّين في دار المطرانية قبل أن يضع تقييمه النهائي للجولة التي قام بها موفداً من بكركي.

 

يقول قياديون في حزب بارز إنّهم أبلغوا مسؤولاً غير مدنيّ بأنّ قيادة الحزب غير مسؤولة عن الكتابات التي تتناول هذا المسؤول، ولا علاقة لهم بها.

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