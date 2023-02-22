living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية استنكروا التدخل السياسي في الشأن القضائي

22
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية بيان جاء فيه: "منذ ثلاثة اسابيع أعلنت جمعية المصارف في لبنان إضرابها المفتوح مطالبة السلطات اللبنانية بإتخاذ اجراءات طال انتظارها لحل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، غير آبهة بما سينتج عن هذا الإضراب... من انهيارات بالاقتصاد الوطني وزيادة في تعقيدات الأزمة التي يمر بها لبنان منذ اربع سنوات، بفعل فساد وتخطي المصارف للقوانين، وبتواطؤ السلطة السياسية والمالية التي ترعى مصالح تجار الهيكل".

وتابع البيان: "إذ تستغرب الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية مطالبة جمعية المصارف لرئيس الحكومة التدخل المباشر لمنع أي تحرك قضائي بوجه عنجهية وفجور المصارف، ولو بالحد الادنى المتمثل بمطالبة رؤساء و أعضاء مجالس إدارات هذه المصارف رفع السرية المصرفية عن حساباتهم ، بما يؤكد مشاركتهم و تغطيتهم مع رعاتهم من الساسة الفاسدين في سرقة اموال الدولة والمودعين وتعويضات المتقاعدين".

وأضاف: "وأما المستهجن و المستنكر فكانت استجابة دولة رئيس مجلس الوزراء لمثل هذا الطلب بما يشير إلى الرضوخ للإبتزاز الذي تمارسه عصابة جمعية المصارف و المساهمة المباشرة بالضغط على القضاء ما يرسم المشهد الاخير لسقوط ما تبقى من هيبة للدولة التي كان الأجدى بها دعوة المصارف لتطبيق القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي ومحاسبة القيمين على هذه المصارف بجرم اساءة الامانةو سرقة الودائع وتهريبها للخارج وجرم تبييض الاموال بإعتبار أن الجريمة ا المقترفة بحق الشعب اللبناني هي جريمة موصوفة راح ضحيتها ملايين اللبنانيين".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout