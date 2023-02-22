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حزب الله : ندين بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف مدينة نابلس

22
FEBRUARY
2023
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صدر عن حزب الله البيان التالي: أننا "نتقدم من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة لا سيما حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس وواجهوا آلة الارهاب والعدوان الصهيوني بصبر وثبات".

وشجب "حزب الله"، "العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف مدينة نابلس العزيزة وأوقع عشرة شهداء واكثر من مئة جريح بينهم إصابات خطرة"، معتبراً أن"إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه".


وشدد على "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه".

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