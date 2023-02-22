لقاء السيدة كلودين عون مع مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي‎‎

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التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السّيد جان-كريستوف كاري مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي في مقر الهيئة، وحضر اللقاء المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة وفريقا عمل البنك الدولي والهيئة.

تناول اللقاء برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF الممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي والذي تعمل الهيئة الوطنية على تنسيق نشاطاته، وتم استعراض الإمكانات التي يتيحها البرنامج لتفعيل مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي. كما تم البحث في سبل الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان حالياً وكيفية خلق فرص عمل جديدة للنساء في مختلف القطاعات.