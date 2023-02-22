إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى.

أربعة أعداء ممنوع أن تكون لهم الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ومن البديهي ان يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ أو حدث واحد معيّن.

فالعدو الأول إسرائيل، مقاومةُ اعتداءاته واجب على كل لبناني، وأعداء مقاومته تلك، لا يمكن لمرشحيهم أن يتولوا المنصب الأول.

والعدو الثاني، أي الإرهاب، ينطبق عليه ما ينطبق على إسرائيل، فليس لمن ناصره يوماً، أو برره تحت عنوان الثورة والربيع، أن ينتصر في استحقاق هو الأهم، على سائر مواطنيه.

والعدو الثالث، أي الفساد، الذي يفتك بالوطن منذ التسعينات، مودياً به إلى الهلاك الاقتصادي والمالي، لا يمكن أن يسمح لمرشحيه المعروفين أن يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء، فيكررون التجارب السيئة، المعطوفة على انتهاك مكرر للميثاق.

اما العدو الرابع، اي الفوضى، فيتطلب الحذر من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاّ لأجندات خارجية، في ظل تجمّع عناصر الانفجار، بدءًا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف، مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم ارادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى، ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن او الفوضى وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً، كما اكد التيار الوطني الحر في بيان مجلسه السياسي اليوم.

وفي انتظار كسر الحلقة المفرغة في هذا الاطار، تابع بيان التيار، يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال.

أما أروع ابتكاراته القانونية، ودائماً وفق بيان التيار، فتوجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، في ما يعني انه يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء، والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، ف على خوف ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله للقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان. إن هذا السلوك الاستفزازي، تابع التيار، يحمّل ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم.