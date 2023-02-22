جيمي جبور ردّاً على ميقاتي عبر الـtayyar.org: تدخلك في عمل القضاء واتهامك للتيار بالتعطيل، أعمال سافرة

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ردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر الـtayyar.org معتبراً أن بين التدخل السافر في عمل القضاء واتهاماته للتيار بالتعطيل ينتهج "الميقاتي" أسلوباً جديداً بتجاوزه الدستور والميثاق والقوانين كلّها دفعة واحدة وهذا التجاوز لا يمكن إعتباره إلا تعسفاً وبلطجة في ظل الفراغ الدستوري القائم وبعيداً عن صلاحياته بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق.

وأشار جبور الى أن روحية الدستور والميثاق تفرضان احترام موقع رئاسة الجمهورية وعزم الإعتداء عليها كما الإبتعاد عن التدخل بعمل القضاء إذ أن الضابطة العدلية تبقى مساعدة للقضاء في تنفيذ أحكامه وقراراته لا مانعة لهذا التطبيق .

وختم جبور بالقول:"إن القوة الخفية التي يستند اليها الميقاتي تطرح علامات استفهام كبرى عن نوايا المنظومة الحاكمة في القضاء على أموال اللبنانيين ومصادرة حقهم في مقاضات المصارف وتبقى المسؤولية الكبرى على مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المتواطئ بصمته عن هذا التجاوز الخطير لحد السلطة