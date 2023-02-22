أقدم على عمليتي سرقة من داخل منزلين بواسطة الكسر والخلع، وفصيلة شحيم تكشف هويته وتوقفه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 11-02-2023، ادعت لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي سيدة من الجنسية السورية ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال ومصاغ ذهبية من داخل منزلها في بلدة عانوت، وهي عبارة عن /36،000،000/ ليرة لبنانية و/150/$ و/50/ يورو، و/102/غ من الذهب تُقَدَّر قيمتها بحوالي /8000/ دولار أميركي.

على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، توصّلت إلى كشف هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده وتوقيفه، ويدعى:

ع. ع. (من مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)

وضبطت قسم من المسروقات.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة منزل المدعية، وأنه أقدم على بيع قسم من المصاغ الذهبية، كما صرّح بقيامه بسرقة أخرى بتاريخ 09-01-2023 من داخل منزل في البلدة ذاتها بواسطة الكسر والخلع طالت مصاغا ذهبية.

أعيدت المسروقات إلى مالكتها، وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.