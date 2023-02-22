تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات.... الشعب يريد اصلاح النظام تهاجم ميقاتي: سنرد على هذه الخطوة!

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صدر بيان عن الدائرة الاعلامية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي :

أتحفنا المدعى عليه بالاستفادة من قروض الاسكان خلافاً للقانون السيد نجيب ميقاتي بتسطير كتاب الى وزير الداخلية يدعوه فيها الى مواجهة قرارات القاضية غادة غون وعدم تنفيذ أي منها من أجل حماية المصارف التي استفاد منها على حساب الشعب اللبناني ولا سيما فقرائه.

إن هذه المذكرة هي تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات وتحريض على مواجهة السلطة القضائية تعرض محررها والملتزم بها لأشد العقوبات وهي بكل الحالات مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وتشكل سبباً يتيح اللجوء للمحاكم الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

إن جمعية الشعب يريد اصلاح النظام ومع احتفاظها بحقوقها كافة بسبب الإفتراءات التي تكيلها المصارف و وكلائها، تتساءل عن دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في حماية القضاء والقضاة من تغطرس السلطة التنفيذية وعن سبب هذا الصمت المريب الذي يشير الى علم مسبق بهذا التجاوز الخطير للدستور والقانون.

تؤكد الجمعية أنها سترد على هذه الخطوة في الساعات القادمة بكل الوسائل القانونية المتاحة.

الشعب يريد اصلاح النظام

الدائرة الاعلامية

الشياح في 22/2/2023