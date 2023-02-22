living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات.... الشعب يريد اصلاح النظام تهاجم ميقاتي: سنرد على هذه الخطوة!

22
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر بيان عن الدائرة الاعلامية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي :

أتحفنا المدعى عليه بالاستفادة من قروض الاسكان خلافاً للقانون السيد نجيب ميقاتي بتسطير كتاب الى وزير الداخلية يدعوه فيها الى مواجهة قرارات القاضية غادة غون وعدم تنفيذ أي منها من أجل حماية المصارف التي استفاد منها على حساب الشعب اللبناني ولا سيما فقرائه.

إن هذه المذكرة هي تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات وتحريض على مواجهة السلطة القضائية تعرض محررها والملتزم بها لأشد العقوبات وهي بكل الحالات مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وتشكل سبباً يتيح اللجوء للمحاكم الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

إن جمعية الشعب يريد اصلاح النظام ومع احتفاظها بحقوقها كافة بسبب الإفتراءات التي تكيلها المصارف و وكلائها، تتساءل عن دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في حماية القضاء والقضاة من تغطرس السلطة التنفيذية وعن سبب هذا الصمت المريب الذي يشير الى علم مسبق بهذا التجاوز الخطير للدستور والقانون.

تؤكد الجمعية أنها سترد على هذه الخطوة في الساعات القادمة بكل الوسائل القانونية المتاحة.

الشعب يريد اصلاح النظام
الدائرة الاعلامية
الشياح في 22/2/2023

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout