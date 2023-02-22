"سنبلغ السلطات الاوروبية لحماية التحقيق"... المرصد الاوروبي يدين تدخل السلطة السياسية باجراءات القاضية عون!

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يدين المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان في تغريدة عبر "التويتر" تدخل السلطة السياسية في الإجراءات القانونية التي تقوم بها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضد البنوك بغية كشف الاختلاسات المحتملة فيها"، مشددا على أنه " يجب على القاضي أن يقوم بعمله مع احترام الفصل بين السلطات"، ومؤكدا في نفس الوقت أنه "سيبلغ السلطات البرلمانية والقضائية في أوروبا بغية متابعة الموضوع وحماية التحقيق".

اشارة الى أن تغريدة المرصد أتت بعد تغريدة أطلقتها القاضية عون مناشدة السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال.